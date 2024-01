Rollen die Köpfe oder bleibt alles wie bisher?

Nicht auszuschliessen sind aber auch personelle Konsequenzen für die Bär-Führungsebene. So galt CEO Philipp Rickenbacher vor allem in den Wochen nach dem Bekanntwerden der Rückstellungen als klar angezählt. Unter Beschuss geriet auch die Finanzchefin Evie Kostakis. Mehrfach gab es auch Spekulationen über einen Abgang von Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher, da offenbar auch der Verwaltungsrat in die Bewilligung der Kredite involviert war. Spekulationen über Chefwechsel bei Bär verdichteten sich am Dienstagnachmittag (zum Artikel geht es hier)



Die Mittelfristziele für die Periode 2023-2025 sehen eine adjustierte Vorsteuermarge von 28 bis 31 Basispunkten und ein adjustiertes Kosten-Ertragsverhältnis von "unter 64 Prozent" vor. Beim adjustierten Gewinn vor Steuern wird eine jährliche Wachstumsrate von über 10 Prozent angestrebt. Die bereinigte Rendite auf dem Kernkapital (CET1) soll von 2023 bis 2025 über 30 Prozent betragen.



Zudem will die Bank bis 2025 Bruttoeinsparungen bis 120 Millionen realisieren, die "linear über den Zyklus 2023 bis 2025" erzielt werden sollen. Erreichen will sie dies durch eine weitere Straffung der geografischen Präsenz, durch Effizienzverbesserungen sowie durch Optimierungen in der Organisation. Die Einsparungen sollen zur Finanzierung von Technologieinvestitionen über rund 400 Millionen Franken in der Periode beitragen, die zum Investitionsbudget

hinzukommen.