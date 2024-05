Geberit-Aktien mit schwerem Stand

Ungeachtet des schwierigen Marktumfelds will Geberit in die Erweiterung und Modernisierung der Kapazitäten investieren. Projekte laufen für den Ausbau der Produktion an den deutschen Standorten Lichtenstein und Pfullendorf. Ausserdem wird in zwei Keramikwerke in Finnland und Schweden investiert oder in die Werke in Givisiez in der Schweiz und im indischen Pune. Zur Vermarktung des neuen Dusch-WCs "Alba", welches für das tiefe Preissegment auf den Markt gebracht wird, sowie für die Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubiläum des Unternehmens budgetiert Geberit zudem zusätzliche Marketingkosten.