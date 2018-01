Wikifolio der Woche: «Zukunftsbranchen»

Trader Leon Sanders führt in seinem Wikifolio "Zukunftsbranchen" Aktien von Unternehmen, die in Märkten wie Mobile Payment, Blockchain, Internetsicherheit, Elektromobilität oder Fishfarming unterwegs sind. Sanders geht davon aus, dass Unternehmen, die längst Gewinne in neuen Wachstumsmärkten erwirtschaften auch zukünftig erfolgreich sein werden. Die Haltedauer der im Wikifolio enthaltenen Titel ist langfristig ausgerichtet.

Sanders Wikifolio gehört zu den Wikifolios, die die Auszeichnung "Rising Star" führen: Innerhalb der ersten fünf Monate hat das Wikifolio eine Performance von mehr als 25 Prozent erzielt und das zugehörige Wikifolio-Zertifikat wurde in dieser Zeit häufig gekauft.

Seit Beginn im November 2016 hat das Wikifolio ein Plus von 70 Prozent erzielt, bei einem geringen maximalen Verlust von 8 Prozent. Anleger haben bisher in das zugehörige wikifolio-Indexzertifikat rund 870'000 Euro investiert.

Performance seit November 2016 +96,1% Grösster Verlust (bisher) –8,2% Total investiertes Kapital € 864'530

So funktioniert Wikifolio