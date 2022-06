Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der chinesischen E-Commerce-Plattform Pinduoduo. Seit das Unternehmen Ende Mai überraschend starke Quartalszahlen präsentierte, reißen sich Anleger um die Aktie. Allein in der letzten Woche stieg das Wertpapier um 20 Prozent.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Warner Bros. Discovery, dem aus Warner Media und Discovery fusionierten US-Medienkonzern. Gekauft hat das Wertpapier letzte Woche unter anderem Trader Stefan Waldhauser (stwBoerse). Schon im Februar hatte er die Aktie bewertet, damals analysierte er auf seinem Blog: „Allerdings könnte die WBD Aktie im Zuge des Mergers anfangs unter Druck geraten. Das könnte dann eine echte Kaufgelegenheit sein.“ Die Aufnahme in sein wikifolio kommentierte er nun wie folgt: „Tatsächlich hat die WBD Aktie in den vergangenen zwei Monaten seit dem Merger überdurchschnittlich viel verloren. Ich habe die WBD Aktie nach dem 40% Kurssturz bis auf 15$ nun in das High-Tech Stock Picking wikifolio aufgenommen.“

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim kanadischen Uran-Produzenten Cameco beobachten. Die Aktie des Unternehmens verzeichnet seit Anfang Mai deutliche Gewinne. Auf Monatssicht ist das Wertpapier 21 Prozent im Plus. Einige Trader scheinen nicht damit zu rechnen, dass sich die Rally in dieser Form fortsetzen wird und verkauften darum Anteile.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den Biokraftstoffhersteller Verbio. Die Aktie des Unternehmens hat seit Ende April fast 50 Prozent an Wert verloren, nachdem bekannt wurde, dass das deutsche Bundesumweltministerium die staatliche Förderung von Biokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen schrittweise wegfallen lassen will.

