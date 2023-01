Euro als Orientierung in der Vergangenheit

Für sein Land sei die Euro-Mitgliedschaft ein sinnvoller Schritt, sagte Vujcic in dem CNN-Interview. Seit rund 30 Jahren habe Kroatien den Wechselkurs der Kuna zunächst an die D-Mark und dann an den Euro gekoppelt. Mit der Einführung der europäische Gemeinschaftswährung in Kroatien im Januar ist der Euro-Club auf 20 der 27 EU-Mitgliedsstaaten angewachsen. Vujcic widersprach Befürchtungen, dass sein Land zu den Sorgenkindern der Währungsunion (EWU) zählen werde. Trotz Energiekrise und weltweiter Konjunkturflaute erwartet er für Kroatien, das bereits seit 2013 Mitglied der EU ist, ein moderates Wachstum von 1,4 Prozent im laufenden Jahr. Mit dem Ziel der Mitgliedschaft in der Währungsunion im Auge, habe sich auch fiskalpolitisch viel getan. Denn die Regierung in Zagreb habe die Staatsverschuldung kräftig verringert. Von einer Staatsverschuldungsquote von einst über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei es 2022 wohl gelungen, den Wert unter 70 Prozent zu drücken.