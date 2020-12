Zwar sei die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche, das De-facto-Verbot von Dividenen aufzuheben, ein "erster Schritt", aber es gebe es "wirklich keinen Grund, warum Europa Investoren unterschiedlich behandeln sollte", sagte Lorenzo Bini Smaghi in einem Interview mit Bloomberg TV.

Der Chairman der Société Générale (SocGen) sagte, die Aufsichtsbehörde habe keinen Grund angegeben, warum sie einen konservativeren Ansatz verfolge als ihre Pendants in Grossbritannien oder der Schweiz. Investoren erwarteten, dass die EZB sich "in ein paar Monaten" anderen Aufsichtsbehörden anschliesse, sagte er, ohne näher darauf einzugehen.

Die Äusserungen erfolgen zwei Tage, nachdem die Europäische Zentralbank angekündigt hatte, Ausschüttungen wieder zuzulassen. Sie forderte die Banken jedoch auf, die Dividenden und Aktienrückkäufe auf weniger als 15 Prozent des Gewinns für 2019 und 2020 zu beschränken. Mit der Obergrenze, die bis September nächsten Jahres gilt, ist die EZB restriktiver als andere Aufseher wie etwa die Bank of England.

Stärkster Kritiker

Bini Smaghi ist einer der stärksten öffentlichen Kritiker der Haltung der EZB zu Zahlungen an Aktionäre. Er sieht die Gefahr, dass die Banken der Region vom Kapital der Investoren abgeschnitten werden. SocGen gehörte 2020 zu den am stärksten von dem Verbot betroffenen Banken, was eigenverschuldete Fehler wie Verluste bei komplexen Derivaten verschlimmerte.

Die Aktie hat in diesem Jahr 45 Prozent ihres Wertes verloren, so dass SocGen auf einen Marktwert von rund 15 Milliarden Euro kommt, weniger als vergleichbare Institute wie Deutsche Bank. Der Rückgang heizte Spekulationen an, dass das französische Kreditinstitut zu einem Übernahmeziel werden könnte, wenn die Konsolidierung im europäischen Bankensektor an Fahrt gewinnt.

Bini Smaghi erteilte solchen Ideen am Donnerstag eine Absage. Er sehe SocGen als "Protagonisten" und nicht als "Beute", erklärte er. Allerdings rechne er nicht mit Transaktionen in den nächsten zwei oder drei Jahren.

(Bloomberg)