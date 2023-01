Im vierten Quartal erwies sich Deutschland, die grösste Volkswirtschaft der Euro-Zone, als Bremsklotz: Hierzulande schrumpfte das BIP um 0,2 Prozent. Und in Italien ging es um 0,1 Prozent bergab. In Frankreich legte die Wirtschaftsleistung hingegen mit 0,1 Prozent minimal zu, während in Spanien ein Plus von 0,2 Prozent heraussprang.