Das teilte das Beratungsunternehmen Sentix am Montag in Frankfurt mit. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem schwächeren Anstieg auf nur 15,2 Punkte gerechnet.

Die etwa 1200 befragten Anleger bewerteten sowohl die aktuelle Konjunkturlage als auch die Aussichten besser. "Die Konjunktur in Euroland präsentiert sich im Februar stabil", kommentierte Sentix die Resultate. In Deutschland zeige sich ein vergleichbares Bild. Die Entwicklung in Asien sei dagegen uneinheitlich. "Problematisch ist die Entwicklung in den USA einzustufen." Dort sinke der Gesamtindex zum dritten Mal in Folge. Erfreulich seien die Signale aus Lateinamerika.

Der Sentix-Indikator ist eine Umfrage unter Finanzmarktteilnehmern und damit in etwa vergleichbar mit den ZEW-Konjunkturerwartungen. Analysten messen der Umfrage Bedeutung zu, weil sie sehr früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird und damit eine Art Taktgeber für andere Indikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima sein kann.

(AWP)