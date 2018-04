Im letzten Jahr legte der Euro noch die beste Entwicklung unter den Hauptwährungen hin. Jetzt dominiert bei den Anlegern die Skepsis: Schafft es die Europäische Zentralbank angesichts der Wolken über dem Konjunkturhimmel, die Geldpolitik so früh zu straffen wie geplant?

Multi-Asset-Vermögensverwalter Alessio de Longis von OppenheimerFunds in New York bewegt sich mit Blick auf das Währungspaar Euro-Dollar weg von einer Übergewichtung hin zu einer neutralen Position. Neil Staines von Eurizon SLJ Capital erwartet in den nächsten zwei Monaten sogar einen Rückgang von rund 6 Prozent.

Danske Bank hat ihre Schätzung für den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung der EZB seit 2011 von Juni 2019 auf Ende kommenden Jahres hinausgeschoben und schlägt taktisch vor, den Euro gegen den Dollar zu verkaufen.

Some euro bulls are wondering if the party is over for now https://t.co/WTyEvQg3fF pic.twitter.com/yMPHq4l3F1

— Bloomberg (@business) 24. April 2018