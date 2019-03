Das ist das vorläufige Ergebnis einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Deloitte unter CFOs.

Die politische Unsicherheit im Handel mit Grossbritannien habe gemäss den Finanzchefs erneut zugenommen: 74 Prozent der Schweizer CFOs bescheinigen dem Land eine hohe Unsicherheit. Gegenüber der letzten Umfrage vom September ist das ein Anstieg um 13 Prozentpunkte. Ganze 81 Prozent der seit Anfang März befragten CFOs rechnen in den kommenden zwei Jahren mit einer Rezession im Vereinigten Königreich.

"Diese Rezessionsängste der Schweizer Unternehmen für Grossbritannien sind erstaunlich hoch - das andauernde Tauziehen zwischen EU und UK sowie die laufenden Negativschlagzeilen hinterlassen bei den CFOs kein gutes Gefühl", kommentiert Deloitte-Chefökonom Michael Grampp die Resultate.

Zuversicht für Schweiz

Innerhalb der Eurozone rechnen 39 Prozent der CFOs mit einer Rezession. Für die Schweiz erwarten dies nur 15 Prozent. Die Schweizer CFOs seien trotz ihrer düsteren Konjunkturprognosen für Grossbritannien sowie den gemischten Aussichten für die Eurozone erstaunlich zuversichtlich für die Schweiz und wiegen sich in Sicherheit, so Grampp weiter. "Zwar wird ein harter Brexit Schweizer Unternehmen kaum stark treffen, eine Rezession in Grossbritannien oder der Eurozone hingegen würde aber auch die Schweizer Wirtschaft mit nach unten ziehen."

Auch die Einschätzung für Frankreich habe sich massiv verschlechtert. Die Zahl der CFOs, die im Handel mit Frankreich von einer hohen Unsicherheit ausgehen, hat sich innerhalb eines halben Jahres auf 36 von 7 Prozent mehr als verfünffacht. Die Aufbruchstimmung in der Wirtschaft sei verflogen und der Goodwill gegenüber Macron sei dahin. Als eine Hauptursache werden die nicht enden wollenden und immer gewalttätig werdenden Proteste der Gelbwesten gesehen. Auch die Lage im Handel mit Italien werde weiterhin als unsicher eingeschätzt.

Die Umfrage beruht auf den Antworten von 80 CFOs. Die gesamte Studie (CFO Survey) wird Mitte Mai veröffentlicht.

(AWP)