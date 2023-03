Man habe sich nicht von der Lückenlosigkeit und vom Zustandekommen von Erträgen in Höhe von 477 Millionen Pfund (rund 540 Millionen Euro) überzeugen können, hiess es im Finanzbericht 2021, den Revolut am Mittwoch veröffentlichte. Die Online-Bank, die Konten, Zahlungsservices und Krypto-Handel anbietet, schaffte 2021 mit einem Nettogewinn von 26 Millionen Pfund den Sprung in die Gewinnzone.