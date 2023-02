Ein entsprechender Registrierungs-Antrag für die Kotierung der Tochtergesellschaft Sealsq wurde bereits eingereicht. Mit der Ausgliederung des globalen Halbleitergeschäfts sollen Markt-Chancen besser genutzt werden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zunächst werde Wisekey 100 Prozent der Sealsq-Aktien der Klasse F halten. 20 Prozent der Sealsq-Aktien sollen dann als Sachdividende an die Inhaber der an der Schweizer Börse kotierten Wisekey-Aktien der Klassen A und B sowie an die Besitzer der ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden.