Diese Börsenwoche ist anders als sonst. Erstens mussten Anlegerinnen und Anleger - besonders jene, die neu an der Börse sind - am Donnerstag erfahren, dass Aktienkurse nicht nur die Richtung nach oben kennen. Die Schweizer Börse hat an diesem Tag teilweise über zwei Prozent verloren, was seit Ende Januar nicht mehr passiert war. Zweitens sehen wir diese Woche im Blue-Chip-Index SMI Bewegungen, die man eigentlich nur am breiten Markt gewohnt ist - sowohl nach oben als auch nach unten.

Mit Alcon schaffte am Mittwoch ein SMI-Titel ein sattes Tagesplus von fast 14 Prozent, was auch ungefähr der Wochenperformance entspricht. Die frühere Novartis-Tochter habe deutlich bessere Ergebnisse vorgelegt als erwartet, sagte ein Händler am Mittwoch. Auch die Erhöhung der Prognose sei sehr positiv aufgenommen worden. "Aber dafür, dass die Aktie so durch die Decke ging, war wohl ein Shortsqueeze verantwortlich." Da sich die Aktie längere Zeit kaum bewegt habe, hätten einige Marktteilnehmer auf fallende Kurse gewettet. "Und die wurden nun auf dem falschen Fuss erwischt", so der Händler.

Tops und Flops der Woche im SMI

Quelle: Bloomberg

Doch diese Woche sind im SMI bei zwei seiner Titel auch zweistellige Kursverluste zu beobachten - zumindest auf Wochensicht. Richemont (-14 Prozent) – der eigentliche Highflyer 2021 – und Swatch (-13 Prozent) verlieren zweistellig, was ebenfalls nicht alle Tage im SMI vorkommt. Gründe dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen in den für die beiden Uhrenkonzerne wichtigen asiatischen Märkten sowie die regulatorischen Einschränkungen, die China für Reiche plant. Die Swatch-Aktie befindet sich nun wieder auf dem Stand von Ende Januar.

Etwas stützend auf den SMI wirkten sich noch die Aktien von Lonza (+3,7 Prozent) aus. Diese haben laut Händlern diese Woche vom anhaltenden Kursfeuerwerk beim Branchennachbarn Polypeptide profitiert bzw. dürften in dessen Windschatten ebenfalls gekauft worden sein.

Apropos Polypeptide: Am breiten Markt ist es die Woche des SIX-Neulings aus Zug. Der Pharmazuliefer hatte am Montag erstmals Zahlen publiziert, die positiv überraschten. Mit dem Zahlenset habe Polypeptide definitiv einen starken Auftakt als neue börsengehandelte Firma gegeben, kommentiert die ZKB. Die operativen Trends schienen sehr vorteilhaft zu sein und stärker als ursprünglich kommuniziert. Wegen dem hohen Fixkostencharakter sei klar, dass auch die Margen davon profitierten. Auch Wochensicht gewinnt die Aktie rund 25 Prozent.

Tops und Flops der Woche im SPI

Quelle: Bloomberg

Ebenfalls in der Gunst der Anlegerinnen und Anleger stehen diese Woche die Titel von Mobilezone (+9 Prozent). Der Telekomspezialist hat am Freitag Zahlen präsentiert, die am Markt gut ankamen. Doch einen Grossteil des Kursanstiegs hatte die Aktie bereits am Dienstag hingelegt nach einem freundlichen Analystenkommentar der ZKB. Analyst Gian Marco Werro sieht in Mobilezone weiterhin eine Dividenden-Perle. So erwarte er für 2021 und 2022 eine stabile Dividenden- Entwicklung und rechnet für die Jahre darüber hinaus mit beträchtlichen Steigerungsmöglichkeiten.

Eine schwache Woche an der Börse erlebt Rieter (-13,8 Prozent). Grund dürften vor allem die Rechtshändel sein, die sich der Anbieter von Spinnmaschinensystemen diese Woche eingehandelt hat. Rieter hatte am Montag knall auf Fall zwei VR-Mitglieder rausgeworfen, weil diese bei einem Firmendeal hinter den Kulissen unsauber gespielt und die gesetzliche Treuepflicht schwer verletzt haben sollen (mehr dazu hier).

(Mit Material von AWP)