Online-Hypotheken gewinnen in der Schweiz zunehmend an Bedeutung. Dabei führt eine online vorgenommene Hypothekenerneuerungen öfter zu einem Geschäftsabschluss. Bei einem ersten Kaufprojekt suche der Konsument nach wie vor eine individuelle Beratung, wie eine von der Online-Vergleichswebseite Bonus.ch durchgeführte und am Dienstag veröffentlichte Studie zeigt.