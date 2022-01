Im Dezember gab es ein Plus von 9,8 Prozent binnen Jahresfrist, wie aus den monatlichen Zahlen des Hypothekenfinanzierers Halifax vom Freitag hervorgeht. Demnach haben mehrere Faktoren die Menschen in Großbritannien dazu ermutigt, ein neues Haus zu kaufen: darunter eine größere Nachfrage nach Wohnraum für Homeoffice, ein Mangel an alternativen Konsumgelegenheiten und eine Ende September ausgelaufene Steuererleichterung beim Kauf.

"Ein Mangel an zum Verkauf stehenden Häusern und historisch niedrige Hypothekenzinsen haben ebenfalls dazu beigetragen, die jährliche Hauspreisinflation voranzutreiben", sagte Halifax-Geschäftsführer Russell Galley. Die Preise dürften 2022 wahrscheinlich viel langsamer steigen als in den beiden vorangegangenen Jahren, fügte er hinzu. Dies spiegele die Aussicht auf höhere Zinssätze und den Druck auf das verfügbare Einkommen wegen der gestiegenen allgemeinen Inflation wider.

Großbritannien ist unter den wohlhabenden Volkswirtschaften nicht das einzige Land, das während der Corona-Krise einen starken Anstieg der Hauspreise verzeichnet - trotz des historischen Einbruchs der Wirtschaftsleistung.

(Reuters)