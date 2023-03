“Ich habe nichts in Erwägung gezogen oder diskutiert, was mit einer pauschalen Absicherung oder Garantie für Einlagen zu tun hat”, sagte Yellen am Mittwoch bei einer Anhörung vor einem Senatsausschuss auf die Frage, ob der Schutz für alle US-Einlagen die Zustimmung des Kongresses erfordern würde. Sie stellte nicht klar, ob sich dies auf eine vorübergehende oder dauerhafte Änderung der Obergrenze bezieht.