Demnach hat das Unternehmen 10 Millionen neue Aktien zu 0,42 Franken je Aktie privat platziert. Die Einnahmen aus dieser Kapitelerhöhung sollen wie geplant für Akquisitionen verwendet werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nach erfolgter aber derzeit noch ausstehender Zulassung der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wären gut 72 Millionen Aktien des Unternehmens ausstehend. Youngtimers geht davon aus, dass die Zulassung durch die SIX noch im Oktober 2024 erfolgt.