Den Umsatz beziffert Ypsomed in einem Communiqué vom Mittwoch auf 255,4 Millionen Franken. Bereinigt um den Effekt aus dem Verkauf des Fachhändlers DiaExpert in Deutschland per Ende Dezember 2022 ergibt sich für die fortgeführten Geschäftsbereiche ein Wachstum von 24,1 Prozent.