Der Umsatz kam bei 324,0 Millionen Franken zu liegen, wie Ypsomed am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um den Effekt aus dem Verkauf seines Geschäfts mit Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräten an die italienische MTD ergibt sich für die fortgeführten Geschäftsbereiche ein Umsatz von 308,1 Millionen, was einem Plus von annähernd 30 Prozent entspricht.