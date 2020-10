Der innere Wert sank per Ende September auf 8,67 Franken von 10,17 Franken pro Aktie per Ende 2019. Dies ergibt eine Performance von -9,83 Prozent und entspricht - bereinigt um die Nennwertrückzahlung von 0,50 Franken - einem Semesterverlust von 9,12 Millionen Franken, wie Nebag am Mittwochabend mitteilte.

Für das dritte Quartal wurde ausschüttungsbereinigt eine Performance von -1,14 Prozent erzielt, wie es weiter heisst.

(AWP)