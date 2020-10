Aus eigener Kraft, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, stiegen die Umsätze um 4,4 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Rotterdam mitteilte. Nach neun Monaten kommt der Konzern damit auf ein organisches Plus von 1,4 Prozent. Nominal verzeichnete Unilever hingegen in den Monaten Juli bis September ein Minus von 2,4 Prozent. Verantwortlich dafür waren negative Währungseffekte, die die Entwicklung mit 7,7 Prozent belasteten.

Dabei beobachtete der Hersteller von Marken wie Knorr, Dove oder Magnum im Zuge der Corona-Krise weiterhin ein geändertes Einkaufsverhalten der Kunden. So konnten die Verkäufe von Wasch- und Reinigungsmitteln zulegen, insbesondere gefragt waren Produkte zur Handhygiene. Auch die Nachfrage nach Lebensmitteln, die zu Hause konsumiert werden können, legte zu.

(AWP)