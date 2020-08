Diese Masszahl sei nicht "nützlich", um die Leistung zu beurteilen, erklärte Firmenchef Masayoshi Son am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Softbank nach milliardenschweren Abschreibungen auf Beteiligungen am angeschlagenen Bürovermittler WeWork und dem Fahrdienst Uber Anleger noch mit einem Betriebsverlust in Rekordhöhe von mehr als zwölf Milliarden Euro schockiert. Investoren hatten nun aber einen Betriebsgewinn erwartet.

Son will die Wertentwicklung aller Beteiligungen seines Vision Fund in den Mittelpunkt stellen, die bereits in der Vergangenheit von Kritikern als undurchsichtig bemängelt wurde. Dieser Wert legte im abgelaufenen Vierteljahr - dem ersten Geschäftsquartal - um 2,8 Milliarden Dollar zu. Das Plus wurde getrieben vor allem von steigenden Aktienkursen, Börsengängen und Anteilsverkäufen wie der Reduzierung der Beteiligung an der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US. "Bargeld ist unsere Verteidigung", hob Son hervor, der zudem auf Aktienrückkäufe setzt und Medienberichten zufolge den Chipdesigner Arm Holdings ins Verkaufsfenster gestellt hat.

(Reuters)