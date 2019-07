Im Rahmen der Partnerschaft werde Wirecard die Abwicklung sämtlicher Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen Aldi-Nord- und Aldi-Süd-Filialen in Deutschland übernehmen, teilte der Dax-Konzern aus Aschheim bei München am Freitag mit. Zudem werde die Möglichkeit einer darüber hinaus gehenden Kooperation derzeit geprüft.

(Reuters)