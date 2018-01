So hat der Umsatz um 4,6% auf 168 Mio CHF zugenommen. Sowohl der EBIT als auch der Reingewinn wurden stärker als der Umsatz gesteigert. Zu dem Umsatzwachstum habe die erstmals konsolidierte Diatech 1,8 Mio CHF beigesteuert. Die Währungseffekte waren positiven und beliefen sich auf 1,7 Mio CHF. Organisch erreichte das Dentalunternehmen ein Umsatzplus von 2,4%.

Dabei haben laut Coltene-Mitteilung alle Regionen zum Wachstum beigetragen. Währungsbereinigt legten die Verkäufe in Lateinamerika um 9,4% zu, wobei vor allem Brasilien positiv erwähnt wird. In Asien steigerte die Gruppe ihre Erlöse um 7,6%. Dabei habe man in China und Indien zweistellige Wachstumsraten erreicht.

Im verhalten wachsenden nordamerikanischen Markt erzielte die Gruppe mit dem Zukauf der Diatech ein Plus von 3,4%. Im wettbewerbsintensiven EMEA-Raum erhöhten sich die Umsätze währungsbereinigt um 1,0%.

Die detaillierten Zahlen werden am 6. März vorgelegt.

