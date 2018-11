Die Niederländer und der britische Pharmakonzern hätten exklusive Gespräche zum Verkauf des Malzgetränkehersteller Horlicks aufgenommen, schreibt die "Financial Times" in ihrer Online-Ausgabe am Mittwoch. Die Sparte werde mit über 4 Milliarden US-Dollar bewertet.

Noch vor gut einer Woche hatte die indische Zeitung "Economic Times" berichtet, dass sich Coca Cola aus dem Bieterkampf zurückgezogen hat und Nestlé für die Endausmarchung mit Unilever die "aggressivere Offerte abgegeben habe. Damals war von Geboten von 3,1 bis 3,5 Milliarden Dollar die Rede für den Mehrheitsanteil den GSK am Nahrungsmittelgeschäft hält. Der Gewinner müsste dann laut dem Bericht aber auch noch ein öffentliches Kaufangebot für die Minderheitsaktionäre abgeben.

(AWP)