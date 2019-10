Der Bankmanager und ehemalige Chef der Credit Suisse, Oswald Grübel, hat die Grossbank in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" wegen des Umgangs in der aktuellen Krise kritisiert. Die Verteidigungslinie, dass der Konzernchef Tidjane Thiam nichts von der Beschattungsaffäre gewusst haben soll, würde dem Schweizer Finanzplatz schaden, sagte er.

Ausländische Medien platzten nämlich vor Schadenfreude und im Geschäft, wo es vor allem um Kompetenz gehe, gebe es nichts Schlimmeres, als lächerlich dazustehen, führte der Manager weiter aus. Grübel forderte erneut den Rücktritt von CEO Thiam: "Der Chef streitet sich mit seinem besten Mitarbeiter wegen Belanglosigkeiten. Das ist sehr peinlich für die Bank und für den CEO. Das wissen die Aktionäre, die Kunden, die Angestellten, ja das ganze Land", so der ehemalige Top-Banker.

Zudem forderte Grübel, dass die Schweizer Grossbank künftig wieder von einem Schweizer geführt werden solle. Es sei zwar hilfreich, im globalen Geschäft internationale Angestellte mit globaler Erfahrung zu haben. "Aber die Schweizer Banken sind heute weniger global als 2009", erklärte er.

(AWP/cash)