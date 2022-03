Die Aktie von Holcim steigt am Montag im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 46,80 Franken. Die Aktie hat seit dem Tiefstand nach Ausbruch des Ukraine-Krieges am 7. März rund 14 Prozent gewonnen. In den letzten zwölf Monaten resultiert ein Minus von 10 Prozent.

Der Baustoffkonzern profitiert am Montag von einer Wiederaufnahme durch die Citigroup mit einer Kaufempfehlung. Die Kursziel wird bei 64 Franken angesetzt. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent.

Der zuständige Citi-Analyst identifiziert die Übernahme von Malarkey, die 2021 erworben und vor drei Wochen fertig integriert wurde, als wichtigen Schritt auf dem Weg für Holcim, ein weltweit führender Anbieter von Dachsystemen zu werden. Er erwartet, dass der Geschäftsbereich "Solutions and Products" bis 2025 um 30 Prozent des Konzerns wachsen werde.

Mit der Übernahme von Malarkey baut Holcim die Stellung auf dem hochprofitablen und wachsenden US-Markt für Wohndächer aus. Das Segment Dachsysteme soll bis 2025 einen Nettoumsatz von 4 Milliarden Dollar erzielen.

Holcim sei auch "gut positioniert, um von den Trends Renovierung und Nachhaltigkeit Rückenwind zu erhalten", schreibt zuständige Citi-Analyst. Er begrüsst auch die Veräusserung von weniger rentablen Zementanlagen in Schwellenländern.

Holcim hatte am vorletzten Freitag darüber informiert, seine Kapitalinvestitionen in Russland auszusetzen. Das Unternehmen beschäftigt über 1000 Personen in Russland, der Umsatz in dem Land mache weniger als 1 Prozent des Gesamtumsatzes von knapp 27 Milliarden Franken aus. In der Ukraine ist Holcim nicht aktiv. Holcim selber rechnet im laufenden Jahr jedenfalls weiterhin mit einem starken Wachstum.

Das Citi-Kursziel von 64 Franken ist nicht das höchste für Holcim. Octavian (74 Franken), die Deutsche Bank (70 Franken) oder Stifel und Vontobel (je 65 Franken) sehen die Aktie noch höher. Das durchschnittliche Kursziel der von Bloomberg erfassten Analysten beträgt 57,24 Franken.

(cash/Bloomberg)