Seit der Deutsche Jan Jenisch bei LafargeHolcim im letzten Jahr seinen Einstand hatte, wurde viel gemutmasst: Verpasst der ehemalige Sika-Chef seinem neuen Arbeitgeber eine neue Strategie und neue Mittelfristziele? Und wird er die von Analysten als nicht nachhaltig bezeichnete Jahresdividende kürzen?

Auf alle diese Fragen gibt es seit dem frühen Freitagmorgen einige positive Antworten. Jenisch wartet mit einer nach vorn gerichteten Wachstumsstrategie auf, die zumindest im Ansatz an jene von Sika erinnert. Die Jahresdividende beträgt wie im vergangenen Jahr 2 Franken je Aktie, was zu aktuellen Kursen einer Rendite von 3,6 Prozent entspricht. Das Aktienrückkaufprogramm soll hingegen vorzeitig beendet werden.

Auch die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal kann sich sehen lassen. Sowohl beim Nettoumsatz als auch beim bereinigten operativen Gewinn übertrifft der Zahlenkranz die Analystenerwartungen. Mit 6,2 Prozent fällt das organische Umsatzwachstum überraschend stark aus.

Aufgrund ausserordentlicher Wertberichtigungen in Höhe von 3,8 Milliarden Franken resultiert im Schlussquartal allerdings ein Verlust in Milliardenhöhe. Diesen hatten die Analysten so nicht erwartet.

An der Schweizer Börse SIX wird den milliardenschweren Wertberichtigungen eine grössere Bedeutung als der Strategie und der Jahresdividende beigemessen. Die LafargeHolcim-Aktie verliert zur Stunde noch 3,5 Prozent 53,08 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 52,56 Franken.

Markterwartungen für 2018 vermutlich etwas zu hoch

Wie die UBS Investmentbank schreibt, bewegt sich die Gewinnentwicklung im Schlussquartal in etwa im Rahmen der Erwartungen. Beim bereinigten operativen EBITDA seien die Markterwartungen um 1 Prozent übertroffen, die bankeigenen Prognosen jedoch um 1,4 Prozent verfehlt worden, so heisst es.

Obwohl LafargeHolcim an den Zielvorgaben für 2018 festhält, rechnet die UBS aufgrund der jüngsten Verschiebungen im Währungsgefüge mit Gewinnschätzungsreduktionen von 3 bis 4 Prozent. Leicht enttäuscht zeigt man sich auch von der schwachen Entwicklung beim Cash Flow.

Glaubwürdige Strategie und Mittelfristziele

Der für die UBS Investmentbank tätige Analyst stuft die LafargeHolcim-Aktie wie bis anhin mit "Neutral" und einem 12-Monats-Kursziel von 55 Franken ein.

Sein Berufskollege von Bernstein Research bezeichnet das um einmalige Faktoren bereinigte Jahresergebnis als gut. Die neue Strategie und die neuen Mittelfristziele decken sich mit seinen Annahmen. Er bezeichnet die Pläne von Konzernchef Jan Jenisch als nachvollziehbar und glaubwürdig. Bernstein-Analyst bekräftigt sowohl die "Outperform" lautende Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 66 Franken.

Auch bei der UBS Investmentbank wird die zukünftige strategische Stossrichtung begrüsst und darauf hingewiesen, dass die neuen Mittelfristziele realistischer sind als die vorangegangenen Zielsetzungen.

Händler erklären sich die Abgaben bei der Aktie von LafargeHolcim damit, dass sich einige Marktakteure ambitioniertere neue Mittelfristziele sowie Bereichsverkäufe in Milliardenhöhe erhofft hätten. Als belastend erweise sich auch, dass der Zementkonzern das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beenden wolle, so lautet der Tenor.