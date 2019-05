Der Anteil von 51 Prozent an Lafarge Malaysia Berhad gehe an YTL Cement Berhad, wie der Weltmarktführer am Donnerstag mitteilte. LafargeHolcim erhalte vom malaysischen Infrastrukturkonzern YTL 396 Millionen Dollar in bar. Zudem verkaufe der Zementriese die 91-Prozent-Beteiligung an Holcim Singapore an YTL Cement Singapore.

Den Unternehmenswert bezifferte LafargeHolcim auf umgerechnet insgesamt rund 68 Millionen Franken. Mit dem Erlös aus den Verkäufen wolle das Zürcher Unternehmen die Verschuldung abbauen. Der Abschluss der Transaktionen sei für das zweite Quartal 2019 geplant.

(Reuters)