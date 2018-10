Nun peilt das Unternehmen einen Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns um drei bis fünf Prozent an, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilte. Bisher hatte das Unternehmen ein Plus von mindestens fünf Prozent in Aussicht gestellt.

Dagegen schätzte LafargeHolcim die Umsatzentwicklung positiver ein und erwartet jetzt einen Anstieg um vier bis sechs Prozent statt wie bisher von drei bis fünf Prozent. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um 2,6 Prozent auf 7,36 Milliarden Franken. Auf vergleichbarer Basis (like for like) betrug das Plus 5,8 Prozent. Die Verkaufsvolumen waren im allen Produktgruppen positiv. Der wiederkehrende EBITDA stieg gegenüber den Vergleichszahlen um 5,2 Prozent (vergl. +8,1%) auf 1,87 Milliarden.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, beim Wachstum auf vergleichbarer Basis und beim Betriebsgewinn aber übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 7,37 Milliarden Franken, für das Wachstum auf vergleichbarer Basis bei +4,6 Prozent und für den bereinigten EBITDA bei 1,80 Milliarden.

(AWP/Reuters)