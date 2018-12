Die jüngsten Marktverwerfungen seien kein isoliertes Ereignis gewesen, erklärte Chefökonom Claudio Borio am Sonntag zur Vorlage des Quartalsberichts. "Denn die Ausgangslage – außerordentlich niedrige Zinssätze, aufgeblähte Zentralbankbilanzen und weltweit hohe Schulden im privaten wie im öffentlichen Sektor – ist beispiellos."

Die BIZ mit Sitz in Basel gilt als Zentralbank der Notenbanken und ist eine wichtige Denkschmiede für die internationale Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) schwenkt gerade sehr langsam in Richtung einer weniger expansiven Ausrichtung um. Sie will zum Jahresende ihre billionenschweren Anleihenkäufe einstellen, die in den vergangenen Jahren ihr wichtigstes Kriseninstrument waren. Die Leitzinsen sollen aber noch bis mindestens über den Sommer 2019 hinaus auf dem Rekordtief von Null Prozent bleiben. In den USA ist die Notenbank Fed schon weiter: Dort liegt der Leitzins bereits in einer Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent.

Sorge bereiteten der BIZ unter anderem lockere Finanzierungsbedingungen bei Darlehen an bereits stark verschuldete Kreditnehmer - in der Fachwelt "Leveraged Loans" genannt. "Dieser Markt ist nach wie vor überbewertet," warnte Borio. Zudem gebe es hohe Bestände an Firmenanleihen mit einem Rating knapp über dem Junk-Status, der stark ausfallgefährdete Papiere kennzeichnet. Würden diese bei einer Konjunkturabkühlung abgestuft, hätte dies nach Einschätzung der BIZ weitreichende Folgen. "Diese und andere finanzielle Anfälligkeiten sollten genau beobachtet werden," so Borio.

(Reuters)