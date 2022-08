Bei den Verbraucherpreisdaten für August, die am heutigen Mittwoch vorgelegt werden, rechnen Volkswirte mit 9 Prozent-Teuerung, was ein neuer Rekord wäre. “Die Risiken für die Eurozone sind nach unten gerichtet”, sagte der Gouverneur der griechischen Notenbank am Dienstag auf dem Europäischen Forum im österreichischen Alpbach. Die EZB müsse sich aufgrund der doppelten Herausforderungen der Preise und der Wirtschaftsaussichten mit einem “starken Dilemma” auseinandersetzen.

Stournaras sieht die Eurozone in einem “perfekten Inflationssturm, der hauptsächlich von der Angebotsseite angetrieben wird”. Er sprach von einem “Hydra-Monster mit mehreren Köpfen”. Die Inflation werde dieses Jahr ihren Höhepunkt erreichen und sich stetig verlangsamen, erwartet Stournaras. 2024 sollte sie sich dem Ziel von 2 Prozent nähern.

In Bezug auf die EZB-Zinsentscheidung in der nächsten Woche sind die Märkte darüber uneins, ob die geldpolitischen Entscheidungsträger die Zinsen um 50 oder 75 Basispunkte anheben werden.

(Bloomberg)