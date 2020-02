Die Notenbanker seien uneins in der Frage, wie flexibel das Inflationsziel gehandhabt werden soll, falls die Teuerungsrate darunter oder darüber liegt, sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am Mittwoch. Seine Aussagen bieten einen ersten Einblick in die Gedankenspiele, die den EZB-Rat wahrscheinlich noch den Rest des Jahres beschäftigen werden.

"Sollte es weniger sein, sollte es mehr sein, sollte es symmetrisch sein, sollte es asymmetrisch sein?", sagte Holzmann in Wien, der mit einem Zielwert von 2 Prozent rechnet. "Letzte Woche hatten wir hitzige Diskussionen darüber im Rat."

Die Neudefinition des Inflationsziels ist das Kernstück der Strategieüberprüfung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die im letzten Monat eingeleitet wurde. Denn trotz unkonventioneller Maßnahmen wie Negativzinsen und quantitativer Lockerung fällt es dem EZB-Rat seit Jahren schwer, das aktuelle Inflationsziel von unter, aber nahe 2 Prozent zu erreichen.

Der Österreicher sprach auch über die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie. Seiner Einschätzung nach wird der Ausbruch einige Spuren in der Wirtschaftsleistung hinterlassen, langfristige Probleme seien aber unwahrscheinlich. Er erwartet eine schnelle Erholung.

(Bloomberg)