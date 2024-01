In diesem Jahr würden Wahlen möglicherweise die Finanzmärkte bestimmen, sagte Nagel am Dienstag in Davos am Rande des Weltwirtschaftsforums auf einer Diskussionsrunde bei ntv. «Deswegen, aus Notenbanksicht, werden wir aufmerksam beobachten, wie sich die Wahl in den USA - wir hatten jetzt die erste Vorwahl gesehen - wie sich das weiterentwickelt», führte er aus. Dabei werde geprüft, welche Rückkopplungen und Implikationen für die Finanzmärkte entstehen könnten.