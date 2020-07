Der positive Schwung im Handel habe sich bis Juni fortgesetzt, während es wegen der verstärkten Home-Office-Arbeit zusätzliche Einsparungen gebe. Sewing deutete zudem an, dass er eine Übernahme durch einen grösseren Wettbewerber ablehnen würde.

Die Bank entwickele sich gemäss der internen Zielvorgaben, die noch vor Ausbruch der weltweiten Coronapandemie aufgestellt wurden, oder sogar leicht besser, sagte er in einem Bloomberg-Webinar am Dienstag.

Umstrukturierungsplan

Im Juli 2019 hatte Sewing einen umfassenden Umstrukturierungsplan für sein Unternehmen vorgelegt, um ein halbes Jahrzehnt an Verlusten zu beenden. Er zog die Bank aus dem Aktienhandel zurück, versprach eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 18'000 und gelobte bessere Kontrollmechanismen.

“Die Investmentbank ist eindeutig auf dem richtigen Weg”, sagte Sewing am Dienstag, die Dynamik bei den Handelserträgen habe auch im Juni angehalten. In der zweiten Jahreshälfte werde es allerdings “mit Sicherheit eine leichte Verlangsamung geben”, da manche unterstützende Faktoren wegfielen.

Kein Junior-Partner

Sewing betonte, dass die Deutsche Bank ein begrenztes Nettokreditrisiko bei der Wirecard habe. Er liess offen, ob er Teile des zusammengebrochenen Zahlungsunternehmens kaufen wird. Vergangene Woche hatte die Bank erklärt, sie prüfe, “ob es sinnvoll ist, der Wirecard Bank AG finanzielle Unterstützung einzuräumen”.

Mit Blick auf eine Banken-Konsolidierung in Europa lehnte Sewing die Rolle eines “Junior-Partners” ab, was den Schluss nahelegt, dass er Avancen eines grösseren Wettbewerbers zurückweisen würde. Die Deutsche Bank muss laut Sewing diszipliniert bleiben, auf ihre Ziele zuarbeiten und ihren Marktwert verbessern, bevor sie über ihre Rolle bei einer Konsolidierung des Sektors in Europa nachdenken könne.

Vor gut einem Jahr hatten Deutsche Bank und Commerzbank ihre Gespräche über einen Zusammenschluss nach mehreren Wochen beendet. Vergangene Woche stellten die Unternehmensspitzen des Konkurrenten - CEO Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann - nach Druck von Investoren ihren Rückzug in Aussicht.

Weniger Reisekosten

Zu den positiven Nebeneffekten der Pandemie gehört laut Sewing, dass die Reisekosten der Bank in den Monaten April bis Juni wegen der Arbeit im Home Office nahezu bei Null lagen.

Das Frankfurter Institut werde von “nicht unerheblichen” Einsparungen auf Grund der Arbeit von Zuhause profitieren, die Immobilienkosten würden sinken, erklärte er weiter. Hilfreich sei, dass die Kunden der Bank inzwischen offener mit Video-Konferenzen anstelle persönlicher Begegnungen umgingen. Die Deutsche Bank werde bei der Arbeit von Zuhause auch künftig flexibler agieren, so Sewing.

DekaBank-Verwaltungsrat Daniel Kapffer erklärte vor kurzem in einem Interview mit Bloomberg, dass der Home-Office-Anteil in seinem Haus dauerhaft bei bis zu einem Drittel der Mitarbeiter liegen könnte.

(Bloomberg)