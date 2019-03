Eigentlich hatte es die rückläufige Kursentwicklung in den Tagen vor der Jahresergebnisveröffentlichung von heute Donnerstag bereits angekündigt: LafargeHolcim schrammt im Schlussquartal an den Erwartungen vorbei. Gerade beim Umsatz hatten sich die Analysten mehr erhofft.

Dennoch weiss der weltgrösste Zementhersteller die sich selbst gesteckten und vereinzelt als (zu) ambitioniert kritisierten Ziele zu erreichen. Auf das Gesamtjahr betrachtet resultiert beim Umsatz auf vergleichbarer Basis ein Plus von 5,1 Prozent. Der wiederkehrende operative Gewinn (EBITDA) steigt immerhin um 3,6 Prozent. Mit anderen Worten: Konzernchef Jan Jenisch hat hoch gepokert - aber gewonnen.

Auch bei der Jahresdividende bleibt alles beim Alten. Den Aktionären wird auch für das vergangene Jahr eine Dividende von 2 Franken je Aktie entrichtet. Im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung gab es Befürchtungen, LafargeHolcim müsse die Dividende kürzen (cash berichtete). Dem ist nun aber nicht so.

Nicht zuletzt aufgrund der beibehaltenen Dividende weiss sich die LafargeHolcim-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär zu behaupten. Mit einem Mittelkurs von 49,45 Franken notiert sie mehr oder weniger auf dem Schlussstand vom Vortag.

Das Schlussquartal zeige bei der Entwicklung des wiederkehrenden operativen Gewinns (EBITDA) eine leichte Verlangsamung gegenüber dem dritten Quartal, schreibt die Zürcher Kantonalbank. Sie führt dies auf eine schwache Entwicklung in Afrika/Nahost zurück. Positiv hebt die Zürcher Kantonalbank hingegen die Erfolge rund um das Kostensenkungsprogramm sowie die im Jahresvergleich stabile Dividende hervor. Das Anlageurteil lautet wie bis anhin "Übergewichten".

Zurückhaltender gibt man sich bei Kepler Cheuvreux und sieht die Erwartungen an das Jahresergebnis nur "knapp erfüllt". Wie es weiter heisst, bewegen sich die Zielvorgaben für das laufende Jahr im Rahmen der Erwartungen. In Anbetracht der schwierigen Situation in Lateinamerika sowie in Nahost/Afrika wird die Aktie bei Kepler Cheuvreux weiterhin nur mit "Hold" und einem Kursziel von 50 Franken eingestuft.

Konzernchef Jenisch kann sein Gesicht wahren

Ursprünglich strebte LafargeHolcim ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3 bis 5 Prozent sowie ein operatives Gewinnwachstum von mindestens 5 Prozent an. Ende Oktober dann krebste das Unternehmen anlässlich der Neunmonatszahlen etwas zurück. Während es die Zielbandbreite für das vergleichbare Umsatzwachstum auf 4 bis 6 Prozent erhöhte, reduzierte es jene für das operative Gewinnwachstum auf 3 bis 5 Prozent. So konnte Firmenchef Jan Jenisch damals sein Gesicht wahren (cash berichtete).

Mit einem Umsatzwachstum von 5,1 Prozent und einem Wachstum von 3,6 Prozent beim wiederkehrenden operativen Gewinn (EBITDA) bewegt sich das Jahresergebnis in etwa in der Mitte der genannten Bandbreiten. Aufgrund der schwierigen Situation in den Schwellenländern hatten einige Analysten die Zielvorgaben als zu ambitioniert empfunden.

Für 2019 stellt LafargeHolcim eine weitere Beschleunigung der Wachstumsdynamik in Aussicht. In diesem Zusammenhang verweist das Unternehmen selber auf die mittelfristigen Zielvorgaben eines vergleichbaren Umsatzwachstums von 3 bis 5 Prozent sowie eines operativen Gewinnwachstums von "mindestens" 5 Prozent.