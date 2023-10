Schweizer Branche unter dem Mittel

Die Schweizer Branche habe allerdings durch vergleichsweise niedrigere Zinsen nur teilweise von dieser Entwicklung profitieren können, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt sehe man die durchschnittliche Eigenkapitalrendite in der Schweiz für 2023 auch aufgrund von Sondereffekten stark unter dem weltweiten Mittel, wird Christian Zahn, Leiter «Swiss Banking & Insurance Practice» bei McKinsey, in der Mitteilung zitiert.