ZKB erhebt Negativzinsen auf Konti ab 100'000 Franken

Nun sollen bereits Konti mit einem Barguthaben ab 100'000 Franken ab Dezember mit einem Negativzins belastet werden, wie der TagesAnzeiger in seiner Ausgabe von Donnerstag berichtete. Die Zeitung beruft sich dabei auf ein Schreiben, das ein Kunde der Bank Ende November erhalten hatte. Darin wurde diesem angekündigt, dass die ZKB auf seinem Konto für den Betrag oberhalb von 100'000 Franken einen Negativzins von derzeit 0,75 Prozent pro Jahr belasten werde.

Das heisst nun aber nicht, dass generell alle Privatkunden der ZKB künftig bereits ab 100'000 Franken einen Strafzins bezahlen müssen. Man habe "keinen fixen Betrag definiert, ab welchem Negativzinsen zwingend erhoben werden", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Der Freibetrag werde weiterhin für jeden Kunden individuell und in Abhängigkeit von der bestehenden Kundenbeziehung festgelegt.

An der Politik der Weitergabe der Negativzinsen habe sich grundsätzlich nichts geändert, so der Sprecher weiter. Weiterhin gelte, dass Kleinsparer und Kleinunternehmen keine Negativzinsen entrichten müssten.

Weiterreichen der Strafzinsen im Trend

Der Sprecher räumt indes ein, dass Aufgrund des anhaltend tiefen Zinsumfelds und dem damit einhergehenden zunehmenden Druck auf die Zinsmarge in den vergangenen Monaten der individuelle Freibetrag in der Tendenz zurückgenommen worden sei. Wie stark der Freigrenze im Schnitt sinkt und wie viele Kunden von Strafzinsen betroffen sind, dazu machte das Institut keine Angaben. Es handelt sich um eine kleine Minderheit der Kunden, ergänzte der Sprecher lediglich.

Dass die Banken in der Schweiz vermehrt die Negativzinsen auf die Kunden abwälzen, liegt im Trend. Erst Anfang November hatte Postfinance mitgeteilt, dass per Dezember die Freigrenze bei Sparkonti auf 250'000 Franken von bisher 500'000 Franken sinken werde. Allerdings gilt dies nur für Kunden, die ausser einem Sparkonto keine weiteren Dienstleistungen bei Postfinance in Anspruch nehmen. Für Kunden, die Produkte und Dienstleistungen nutzen, kommt weiterhin die seit zwei Jahren geltende Schwelle von 500'000 Franken zur Anwendung.

Per 1. November hatte bereits die UBS den Freibetrag gesenkt und belastet nun Kunden mit Vermögen von über 2 Millionen Schweizer Franken oder 500'000 Euro mit Negativzinsen. Falls die Negativzinsen weiter anhalten würden, sei es möglich, dass diese Grenzen weiter gesenkt würden, sagte damals CEO Sergio Ermotti.

Banken, die Retail- und Privatkunden Negativzinsen belasten

Retailbanking Betroffene Konten Negativzins Betroffene

Vermögensgrösse Alternative Bank der Schweiz (ABS) Privatkonten -0,125 Prozent

-0,75 Prozent bis 50'000 Franken

über 50'000 Franken Postfinance Privat- und

Sparkonten -1 Prozent ab 250'000 Franken¹ Migros Bank Privatkonten -0,75 Prozent ab 1 Mio. Franken Swissquote Sparkonten -0,75 Prozent ab 1 Mio. Franken Graubündner Kantonalbank (GKB) Privat- und

Sparkonten -0,75 Prozent 250'000 Franken²/

3 Mio. Franken

bzw. Gegenwerte in Euro Aargauische Kantonalbank (AKB) Privat- und

Sparkonten -0,8 Prozent

-0,5 Prozent 2 Mio. Franken

500'000 Euro Züricher Kantonalbank (ZKB) Konten nicht genau

definiert -0,75 Prozent individuell, bei gewissen

Vermögen ab

100'000 Franken Vermögensverwaltung Negativzins Betroffene

Vermögensgrösse Lombard Odier -0,75 Prozent ab 100'000 Franken Pictet -0,75 Prozent ab 1 Mio. Franken Julius Bär -0,75 Prozent ab 500'000 Franken

ab 100'000 Euro UBS -0,75 Prozent

-0,6 Proient ab 2 Mio. Franken

ab 500'000 Euro Credit Suisse -0,4 Prozent ab 1 Mio. Euro Zuger Kantonalbank k.A. einzelne Kunden cash Zweiplus -0,75 Prozent 100'000 Franken

Stand: Dezember 2019 / ¹Seit 1. Dezember 2019 / ²Neue Konten seit 1. April 2019 / Alle Angaben: Eigene Recherchen/moneyland.ch/Bloomberg