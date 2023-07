cash.ch: Herr Brem, wohin entwickelt sich der Schweizer Aktienmarkt?

Omar Brem: Die Weltkonjunktur hat sich seit Jahresanfang als robuster als befürchtet erwiesen. Insofern gehörten eher defensive und gleichzeitig vergleichsweise hoch bewertete Märkte – und damit auch der Schweizer Aktienmarkt – nicht zur ersten Wahl der Investoren. Wir gehen davon aus, dass sich die globale Konjunkturverlangsamung fortsetzt und die USA und die Eurozone in der 2. Jahreshälfte in eine milde Rezession abgleiten werden. Zudem erwarten wir, dass die global wichtigsten Zentralbanken bis zum Jahresende restriktiv bleiben. Falls dieses Szenario eintritt, dürfte die Risikofreude der Investoren abnehmen, und die Aktienmärkte hätten dann wohl mit Gegenwind zu kämpfen. Märkte mit einem hohen Anteil an defensiven Sektoren, zu denen die Schweiz zählt, würden davon profitieren.