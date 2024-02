Die ZKB habe «in der ganzen Breite des Marktes» wachsen können, erklärte CEO Urs Baumann bei der Vorlage der Jahreszahlen am Freitag in Zürich. Der Konzerngewinn der grössten Schweizer Kantonalbank kletterte um 17 Prozent auf 1,24 Milliarden Franken - dies obwohl das Kantonsinstitut das starke Jahresergebnis für die Bildung von Bankreserven in Höhe von 225 Millionen Franken nutzte.