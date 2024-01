Knackpunkt der Refinanzierung wird die Beschaffung von 200 Millionen Franken neuem Eigenkapital sein, ganz oder teilweise durch einen neuen industriellen Partner. Das alles habe binnen zehn Wochen zu erfolgen, so die ZKB. «Bestehende Aktionäre werden auf jeden Fall sehr stark verwässert - möglicherweise zu 100 Prozent.» Finanztechnisch mache es dabei auch keinen allzu grossen Unterschied im Ergebnis, ob Meyer Burger die Fertigung in Deutschland schliesst und vollständig in die USA verlegt.