Mit Spannung erwartete Zahlen

Adecco wird am Donnerstag, den 3. August, die Halbjahreszahlen veröffentlichen. Nach dem guten Start ins Jahr 2023 dürfte sich das Wachstum des Personalvermittlers und -dienstleisters im zweiten Quartal abgeschwächt haben. Betrug das um Wechselkurseffekte und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage bereinigte organische Wachstum im Startquartal noch rund 3 Prozent, rechnen Analysten für das zweite Jahresviertel im Durchschnitt mit einem Zuwachs von unter 2 Prozent. Etwas stützend wirkt dabei die Lohn-Inflation.



Trotz Konjunkturabschwung suchen viele Firmen nach wie vor nach geeignetem Personal, denn der Fachkräftemangel bleibt ein grosses Problem. Bei der Adecco Group rechnen Analysten im Bereich Flexible Placement, also der Teilzeitarbeit, mit einer anhaltend guten Nachfrage, wogegen sich das Geschäft im Permanent Placement etwas abgeschwächt haben dürfte. Gutes Wachstum wird im Outplacement-Geschäft erwartet, wo für entlassene Arbeitnehmer neue Anstellungen gesucht werden.



Anfang Mai bei Vorlage der Erstquartalszahlen gab sich die Gruppe im Ausblick zur weiteren Geschäftsentwicklung optimistisch. Was den April anbelangt, so seien die Volumina robust gewesen, hatte es geheissen. Der Markt für Talentdienstleistungen bleibe dynamisch und die Gruppe sei gut positioniert, um schnell und agil Marktanteile zu gewinnen.



Für das zweite Quartal wurde eine Bruttomarge auf dem Niveau des ersten Quartals in Aussicht gestellt. Mittelfristig peilt Adecco weiterhin eine EBITA-Marge von rund 6 Prozent an. Die geplanten Kosteneinsparungen von 150 Millionen Euro bis 2024 dürften sich im zweiten Halbjahr 2023 bemerkbar machen und in den USA soll der Turnaround auch bis dann geschafft werden. Zudem treibt die Gruppe die Integration der aus der Technologietochter Modis und der erworbenen Akka entstandenen Akkodis weiter mit dem Synergieziel von 50 bis 55 Millionen Euro bis Ende 2023 voran.