Er hat einen neuen Vertrag mit dem Flughafen Perth für den Betrieb von zwei Zollfrei-Geschäften in der Abflug- und Ankunftshalle des internationalen Terminals abgeschlossen. Der Vertrag laufe über sieben Jahre, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Dufry werde den Kunden das Angebot auf einer Geschäftsfläche von rund 2'300 Quadratmetern anbieten, davon 1'200 Quadratmeter in den Abflug- und 1'100 Quadratmeter in den Ankunftsläden. Das Angebot soll eine grosse Auswahl an australischen und lokalen westaustralischen Produkten, sowie Spirituosen, Weine und Geschenke umfassen. Zudem werde Dufry mit dem Flughafen auch im digitalen Bereich zusammenarbeiten.

Perth ist laut den Angaben der viertgrösste Flughafen Australiens bezüglich Passagierverkehr mit über vier Millionen internationalen Reisenden im Jahr 2017. Er werde als das westliche Tor von Australien und als die "Schwelle zu Asien" betrachtet, schrieb Dufry. Für den Detailhändler sei der "grössere asiatische Raum" eine strategische Wachstumsregion.

