Nach China setzt US-Präsident Donald Trump nun auch Mexiko mit Zolldrohungen massiv unter Druck. Anders als in dem Handelskonflikt mit der asiatischen Wirtschaftsmacht will er im Streit mit dem Nachbarn allerdings politische Forderungen durchsetzen: Trump kündigte Importzölle auf sämtliche mexikanische Waren an, um das Land zu Massnahmen gegen illegale Migration zu zwingen. Ab dem 10. Juni werde auf alle Importe aus Mexiko eine Abgabe von fünf Prozent aufgeschlagen: "Der Zoll wird stufenweise steigen, bis das Problem der illegalen Einwanderung gelöst ist", twitterte Trump.

Mexiko ist ein weltweit wichtiger Standort für die zuletzt mit Gegenwind kämpfenden Autobauer: Die Zölle dürften US-Hersteller wie GM und Ford treffen, aber auch VW, BMW und Daimler. Deren Papiere gerieten an der Börse nun unter Verkaufsdruck. Da die beiden Nachbarn USA und Mexiko erst kürzlich ein überarbeitetes Handelsabkommen geschlossen hatten, verstärkte Trump mit der neuen Volte am Freitag die Unsicherheit an den Märkten: "Diese Episode wird sich jeder merken, der derzeit oder in Zukunft mit den USA über Handelsabkommen verhandelt", sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann: "Die Lehre dürfte sein: Handelsabkommen mit den USA nützen nichts, rein gar nichts, um vor US-Handelskriegen geschützt zu sein." Trump hatte jüngst seine Entscheidung über Strafzölle auf europäische Importwagen um bis zu sechs Monate verschoben und damit weitere Verhandlungen ermöglicht.

Der neue Zollstreit schürte an den Finanzmärkten auch Befürchtungen über eine heraufziehende Rezession der Weltwirtschaft, die schon seit Monaten von den Handelskonflikten der USA mit China und Europa in Atem gehalten wird. Neue Sorgen bereitete die Nachricht, dass die Industrie in der Volksrepublik im Mai stärker geschrumpft ist als erwartet. Chinas Regierung hatte zuletzt den Ton im Streit mit Washington verschärft und den USA "nackten Wirtschaftsterrorismus und ökonomischen Chauvinismus" vorgeworfen. Peking hat gedroht, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr Seltener Erden zu beschränken.

Trump innenpolitisch unter Druck

Dass Trump nun auch gegen Mexiko die Zollkeule schwingt, war im Weissen Haus offenbar nicht unumstritten. Einem Insider zufolge gab es eine interne Debatte darüber, ob nicht ein diplomatischeres Vorgehen angezeigt sei. Doch der US-Präsident habe sich für eine harte Haltung entschieden. "Das letzte, was Trump will, ist schwach zu wirken", hiess es aus dem Umfeld des US-Staatschefs.

Die US-Behörden halten nach eigenen Angaben derzeit rund 80.000 Migranten fest. Im Durchschnitt würden täglich 4.500 Menschen die Grenze überqueren. Erst am Mittwoch war eine Gruppe von mehr als 1000 illegalen Einwanderern aufgegriffen worden. Trump war vor kurzem vor Gericht untersagt worden, den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko per Notstandsdekret durchzuboxen. Er steht zudem anderthalb Jahre vor den nächsten Präsidentenwahlen innenpolitisch unter Druck. Trump blockiert die Aussage seines ehemaligen Beraters Don McGahn zu den Russland-Ermittlungen vor dem Kongress. Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses untersucht, ob Trump illegal Einfluss auf die Russland-Ermittlungen genommen hat. Er will dabei auch McGahn befragen, der in dem Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller genannt wurde.

Der Streit mit Mexiko lenkt das Interesse der Öffentlichkeit nun wieder weg von den innenpolitischen Schwierigkeiten Trumps. Der mexikanische Vize-Aussenminister Jesus Seade kündigte eine energische Reaktion an, doch Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador schlug gemässigtere Töne an: "Ich will keine Konfrontation", schrieb er in einem Brief an Trump. Er bat um ein Treffen von Vertretern beider Staaten noch am Freitag in Washington, um eine Lösung zu suchen. Der Schritt kam für Mexiko offenbar überraschend. Das sei eine unerwartete und "sehr extreme" Massnahme, sagte Seade. Man sei gerade dabei gewesen, gute Beziehungen zu den USA aufzubauen. Die Androhung der Zölle sei eine "kalte Dusche".

