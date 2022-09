JPMorgan erhöhte das Kursziel für Stadler Rail auf 42 von zuvor 40,50 Franken. Die Einstufung wurde bei "Overweight" belassen. Das ist mehr als ein Viertel über dem derzeitigen Kursniveau. Die Stadler-Aktie notiert am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert bei 29,90 Franken.

Ein komplexes und sich schnell veränderndes makroökonomisches Umfeld mache den Sektor insgesamt schwer einschätzbar, schreibt JPMorgan. Die Gewinnschätzungen für 2023 und 2024 nimmt die Bank sektorweit zurück. Derzeit rechnet sie mit einer Verlangsamung, aber nicht mit einem grösseren Abschwung.

Bei Stadler Rail dürften die starke Nachfrage und die günstige Preisgestaltung ihres Erachtens mittelfristig für Umsatzwachstum und Margenvisibilität sorgen, so die Analysten von JPMorgan. Eine mögliche Rezession könnte für Eisenbahnunternehmen sogar von Vorteil sein, da sie den inflationären Kostendruck verringern könnte.

Stadler Rail hat im ersten Halbjahr zwar so viele Aufträge gewonnen wie noch nie, der Gewinn wurde aber von der Franken-Stärke und Finanzverlusten zerzaust, wie der Zughersteller am Mittwoch bekanntgab. In den ersten sechs Monaten ist der Reingewinn auf 2,4 Millionen Franken zusammengeschmolzen. Vor einem Jahr hatte der Konzern noch einen Reingewinn von 26,3 Millionen Franken erzielt. Der Umsatz legte dagegen um 4 Prozent auf 1,47 Milliarden Franken zu.

Bahnbau - Stadler gewinnt Auftrag für Metro-Züge in Taiwan https://t.co/QusHGBSAPj pic.twitter.com/p82OTQBhPZ — cash (@cashch) September 1, 2022

Die UBS senkte ihrerseits das Kursziel am Donnerstag für Stadler Rail, allerdings von einem höheren Niveau, nämlich auf 43 von zuvor 45 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Verschiedene Gegenwinde verdeckten insgesamt die zugrundeliegenden operativen Verbesserungen, schreibt der zuständige Analyst. Er reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn pro Aktie um 29 Prozent. Dies sei in erster Linie auf den höheren Nettofinanzaufwand zurückzuführen. Die Schätzungen für 2023 und 2024 wurden um 8 und 9 Prozent gesenkt. Der rekordhohe Auftragsbestand sowie verschiedene noch ausstehende Grossaufträge dürften die Umsatzdynamik in den kommenden Jahren unterstützen.

(cash/AWP)