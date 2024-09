Damit bestätigen sich die im Sommer 2024 aufgekommenen Spekulationen, dass die ZKB als grösste Schweizer Kantonalbank ebenfalls ein Kryptowährungsangebot lancieren will. So berichtete etwa Ende Juni das Krypto-Branchenportal cvj.ch über einen bevorstehenden Start eines entsprechenden Angebots. Bereits seit längerer Zeit bieten andere Kantonalbanken wie die Zuger, die Luzerner und die St. Galler Kantonalbanken Dienstleistungen für Kryptowährungen an.