Die im Rahmen der letztjährigen IFRS-Umstellung erstmals publizierte Kennzahl «Insurance Income» oder Versicherungsumsatz stieg im ersten Quartal 2024 in der grösseren Schaden- und Unfallversicherung (P&C) um 9 Prozent auf 10,25 Milliarden US-Dollar, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst. In Lokalwährungen liegt das Plus bei 12 Prozent.