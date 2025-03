Geteilte Profite

Die aktive Korruption des Geschäftsmannes, der damals in Hongkong ansässig war und heute in Vietnam lebt, «behinderte den Wettbewerb bei Saphirglas über einen langen Zeitraum», so Richter. Der Gewinn, den er in die eigene Tasche steckte, betrug ebenfalls 13,2 Millionen Franken. Wie er selbst sagte, teilte er die Hälfte seines Gewinns mit seinem Freund, dem ehemaligen Einkaufsleiter von Tissot.