Was die Spatzen an der Bahnhofstrasse in Zürich schon seit Tagen von den Dächern pfeifen, ist seit dem frühen Freitagmorgen traurige Gewissheit: Julius Bär wartet mit einem ziemlich schwachen Zwischenbericht für die ersten vier Monate auf.

Das Tagesgeschäft scheint sich zwischen Anfang Januar und Ende April zwar etwas belebt zu haben. Allerdings nicht im von Analysten erhofften Ausmass. Folglich verfehlt die Zürcher Bank die Erwartungen sowohl beim Nettoneugeldwachstum als auch bei der Bruttomarge. Letztere liegt mit 82 Basispunkten nicht nur weit unter den 93 Basispunkten aus dem Vorjahr, sondern genauso unter den erwarteten 86 Basispunkten.

Das Gros der Analysten stösst sich vor allem aber am alarmierend hohen Kosten-Ertrags-Verhältnis. Mit "unter 73 Prozent" liegt es selbst über den pessimistischsten Annahmen von 70 Prozent. Mit anderen Worten: Die Zürcher Bank hat ein ziemliches Kostenproblem.

Flaute bei den Kundenaktivitäten dauert an

Nach einem frühen Vorstoss bis auf 41,66 Franken verliert die Julius-Bär-Aktie zur Stunde gar 0,6 Prozent auf 40,90 Franken.

Die Bank Vontobel findet zwar Gefallen an den rekordhohen verwalteten Kundenvermögen, gewinnt dem Zwischenbericht ansonsten aber nur negative Aspekte ab. Angesichts der Verlangsamung bei der Nettoneugeldentwicklung und des Margenrückgangs erachtet die Zürcher Bank ihre Gewinnschätzungen als zu hoch und will diese weiter reduzieren. Sie stuft die Aktie vorerst mit "Hold" und einem Kursziel von 38 Franken ein.

Die Zürcher Kantonalbank macht die andauernde Flaute bei den Kundenaktivitäten für die stark rückläufige Bruttomarge verantwortlich. Auch das höhere Kosten-Ertrags-Verhältnis scheint sie nicht wirklich zu überzeugen, weshalb sie am "Marktgewichten" lautenden Anlageurteil für die Aktie festhält.

Auch die Citigroup zeigt sich enttäuscht vom vorliegenden Zwischenbericht. Die US-Investmentbank erklärt sich das gestiegene Kosten-Ertrags-Verhältnis unter anderem mit einmaligen Restrukturierungskosten. Diese Kosten ausgeklammert, wäre das Kosten-Ertrags-Verhältnis mit 71,5 bis 72 Prozent wohl etwas günstiger ausgefallen. Die Citigroup stuft die Aktie seit wenigen Wochen nur noch mit "Neutral" ein. Das Kursziel von 52,50 Franken dürfte einer Abwärtsanpassung unterzogen werden.

Diesjährige Gewinnerwartungen zu hoch

Die Aktie von Julius Bär befindet sich nunmehr seit Ende April auf Talfahrt. Kostete sie damals in der Spitze etwas mehr als 50 Franken, wurden am Vorabend des Zwischenberichts nur noch etwas mehr als 40 Franken bezahlt. Im Jahresvergleich errechnet sich gar ein Minus von gut 30 Prozent.

Eine gute Nase bewies der Bankenanalyst der UBS. Er stufte die Aktie erst vor wenigen Tagen von "Buy" auf "Neutral" herunter und warnte vor einem weiteren Übergangsjahr für die Zürcher Bank. Nach einer Reduktion seiner diesjährigen Gewinnschätzungen um 11 Prozent liegt der Analyst mit seinen neuen Annahmen um nahezu 20 Prozent unter dem Durchschnitt seiner Berufskollegen (cash berichtete).

Beobachter sehen auf Basis des vorliegenden Zwischenberichts weiteren Abwärtsrevisionsbedarf bei den diesjährigen Gewinnerwartungen der Analysten.