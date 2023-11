Am Vortag hatten bereits die Aktionäre von Starrag den Weg für die Fusion an einer ausserordentlichen Generalversammlung freigemacht. Am Donnerstag haben nun auch die Anteilseigner von Tornos den Fusionsvertrag gutgeheissen, wie das Unternehmen gleichentags mitteilte. Künftig heisst das Unternehmen «StarragTornos Group AG».